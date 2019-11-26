РИАМО - 26 ноя. Московская область к 2024 году должна нарастить поставки аграрной продукции за рубеж до 1,7 миллиарда долларов, в первую очередь – за счет мясной, готовой и молочной продукции, сообщил во вторник министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Во вторник в доме правительства Московской области стартовал VI Международный агропромышленный молочный форум.

«Нельзя не сказать об экспортных планах и потенциалах Московской области, принимающей на своей площадке этот форум. К 2024 году перед субъектом стоит цель нарастить поставки экспорта аграрной продукции за рубеж до 1,7 миллиарда долларов. В первую очередь за счет мяса и готовой продукции, а также, разумеется, молочной продукции. Уверен, что вы с этой задачей справитесь», - сказал Патрушев.

Молочный форум пройдет 26-27 ноября. В мероприятии принимают участие около 300 сельхозпредприятий Подмосковья, а также предприятия и эксперты из 30 стран мира. Планируется подписать не менее 10 соглашений.