РИАМО - 26 ноя. Компания «Прогресс» не выполнила условия контракта, который заключался в поставке светодиодных светильников с последующей установкой в Жуковскую городскую поликлинику, поэтому было решено включить общество в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Ранее в Московское областное УФАС России обратилось Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Жуковская городская клиническая больница», представив сведения о нарушении контракта обществом «Прогресс». Согласно представленным сведениям, учреждение направило компании проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок ООО «Прогресс» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», - говорится в сообщении.

В связи с этим учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на поставку светодиодных светильников с последующей установкой в городской поликлинике для нужд ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ».

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении общества «Прогресс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.