РИАМО – 26 ноя. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина посоветовала финансово-кредитным учреждениям страны не совершать операции в евро, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они (такие операции — ред.) больше не приносят им прибыли. Когда вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки должны где-то размещать, и при этом практически остаются только инструменты с минусовыми процентами», — заявила Набиуллина в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Так как отрицательные проценты для сбережений в России запрещены, банки подняли сборы за обслуживание счетов в евро. В итоге теперь в этой валюте вряд ли можно держать сберегательные счета, подчеркнула глава ЦБ.

Она также отметила, что Центробанк следит за тем, чтобы банки не шли на слишком высокие валютные риски.

Европейский центральный банк 12 сентября текущего года снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%. После этого крупные российские банки выступили с предложением предоставить кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам, ЦБ РФ начал изучать масштаб этой проблемы.