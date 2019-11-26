РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 ноя. Новый детский сад на 150 мест появится в микрорайоне 25А городского округа Мытищи, строительство дошкольного учреждения планируется завершить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Определен подрядчик на проектирование детского сада в Мытищах. Новый детский сад на 150 мест появится в микрорайоне 25А городского округа Мытищи. Контракт на проектирование дошкольного образовательного учреждения заключен с ООО «МО-ИНВЕСТ», - говорится в сообщении.

Согласно техзаданию, в составе здания в 1-м Рупасовском переулке должны быть предусмотрены групповые ячейки с раздевалками, игровыми комнатами, спальнями и санузлами. Кроме того, в детском саду будут медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, помещения для кружков, где будут проводиться развивающие занятия.

На прилегающей территории будут проведены работы по комплексному благоустройству и озеленению. Запланирована установка теневых навесов, спортивных и игровых комплексов.

Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

«Завершить строительство нового объекта образования планируется в 2021 году», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проектирование и строительство дошкольного учреждения предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств областного и муниципального бюджетов.