РИАМО - 26 ноя. Современную молочно-товарную ферму полного цикла на 1199 коров запустили в подмосковных Озерах прямом эфире в ходе VI Международного агропромышленного молочного форума, передает корреспондент РИАМО.

На торжественном открытии в доме правительства Московской области присутствовали министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор региона Андрей Воробьев. Символическую кнопку нажал президент «ОСП агро» Игорь Исаев.

Объем инвестиций в предприятие в селе Сенницы-1 составил около 1 миллиарда рублей. Всего там будет создано около 40 рабочих мест. Мощность производства составит около 12,5 тысяч тонн молока в год. Решение о строительстве новой фермы было принято 6 февраля 2019 года во время посещения Воробьевым молочной фермы агрохолдинга «ОСП агро» в селе Сеньково в Озерах.

Все перемещения животных на ферме сведены к минимуму и запроектированы в травмобезопасном исполнении. Благодаря особому напольному покрытию риск получения животными травм сведен к нулю. В коровнике увеличены выгульно-кормовые зоны, и обеспечена стабильная бесперебойная круглогодичная вентиляция. Внедрение современных эргономичных и энергосберегающих систем позволяет поддерживать микроклимат, регулировать длительность светового дня, корректно рассчитывать кормовой стол по поголовью и решать текущие задачи в оптимальном рабочем режиме.

Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в доме правительства Московской области VI Международный агропромышленный молочный форум. В форуме принимают участие компании из 30 стран мира. Мероприятие пройдет 26-27 ноября.