РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 ноя. Новая система обезжелезивания и аэрации воды заработала на водозаборном узле (ВЗУ) №9 в подмосковной Балашихе, установка может очищать от примесей железа до пяти тысяч кубометров воды в сутки, сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Во вторник Ефимов в ходе рабочего визита посетил ВЗУ №9, который питает дома на улицах Маяковского и Некрасова в микрорайоне Железнодорожный, а также дома на улицах Главной, Второй, Третьей, Четвертой, Пятой, Шестой в микрорайоне Ольгино.

«ВЗУ №9 питает большую часть микрорайона Железнодорожный и после установки новой системы обезжелезивания число жалоб на качество воды сократилось в разы. На ВЗУ установлена электронная система контроля, новая станция сегодня прокачивает до 3,5 тысяч кубометров воды в сутки, но технологическое оборудование позволяет увеличить прокачку до пяти тысяч», – сказал Ефимов.

Он добавил, что губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Балашихе уже третий год. Объекты водоснабжения оснащают системами водоочистки и станциями обезжелезивания.

Директор МУП «Балашихинский водоканал» Николай Говричев отметил, что помимо установки новой системы обезжелезивания и аэрации воды, резервуара для чистой воды на 3,3 тысячи кубометров, завершается строительство второго здания ВЗУ.

Все работы ведутся в рамках инвестиционной программы МУП «Водоканал» за счет собственных средств.