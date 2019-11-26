РИАМО - 26 ноя. Акселератор для предпринимателей, занятых в сфере инновационных хардверных и софтверных технологий, планируют запустить в Москве в январе 2020 года, сообщается на официальном сайте столицы.

Набор участников уже идет и продлится до 15 декабря – из сотен заявок технологических команд будет отобрано 20 лучших. Основная цель проекта – найти уникальные и прорывные решения и помочь им закрепиться на рынке.

«Сегодня в городских программах поддержки бизнеса участвуют предприниматели, работающие в социальном и ресторанном бизнесе, в сфере услуг, в экспортной деятельности и в области высоких технологий. Каждый день в мегаполисе открывается около 450 новых бизнесов и рост конкуренции вынуждает бизнесменов искать новые способы развития», – говорится в сообщении.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, 95% от общего числа предпринимателей обращаются к городу за поддержкой через цифровые платформы.

«Темпы роста обучения бизнесменов неуклонно растут. Если два года назад через нашу образовательную инфраструктуру проходили 40 тысяч предпринимателей, то в прошлом году их число превысило 100 тысяч, а за последний год более 1200 образовательных мероприятий охватили свыше 120 тысяч человек», – отметил Фурсин.

Участникам акселератора предстоит пройти интенсивный 10-недельный курс от отраслевых экспертов. Команды с самыми высокими результатами получат комплексную поддержку.