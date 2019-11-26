РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 ноя. Застройщик устранил выявленные в ходе проверки недочеты в ремонте подъездов многоквартирного дома на улице 8 Марта в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках партийного проекта «Городская среда» муниципальные кураторы проекта, депутаты фракции «Единая Россия» в совете депутатов Подольска Олег Паскарь и Елена Долженко приняли участие в приемке подъездов по адресу: микрорайон Климовск, улица 8 Марта, дом №12.

«В первом и во втором подъездах многоквартирного дома сделан комплекс работ по ремонту и покраске стен и потолков, тамбуров, замене осветительных приборов и окон, электрических щитов. Работы выполнены с недочетами: неравномерно покрашен потолок, не полностью закрыт тепловой контур, вторая тамбурная дверь не закрывается автоматически. Недостатки были устранены в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении.

Проект «Городская среда» партии «Единая Россия» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей. Он координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков.