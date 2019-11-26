РИАМО – 26 ноя. На Общественном совете при департаменте культурного наследия Москвы могут вынести на обсуждение вопрос признания киноцентра «Соловей» на Красной Пресне объектом культурного наследия, сообщает РБК.

«Здание кинотеатра «Соловей» построено в 1989 году. Все мы прекрасно понимаем, что, по законодательству, для признания объекта культурным наследием должно пройти не менее 40 лет. Тем не менее вопрос острый, обсуждаемый. Если это необходимо, мы на нашем Общественном совете можем его обсудить», - сказал в ходе заседания в Мосгордуме глава департамента Алексей Емельянов.

Здание киноцентра «Соловей» создавалось в 1983-1989 годах по проекту выдающихся советских архитекторов В.М. Гинзбурга и Ю.И. Филлера. АО «Киноцентр» получило разрешение на строительство на месте кинотеатра на Красной Пресне апартаментов с культурно-досуговым комплексом.

Возможное закрытие и снос «Соловья» вызвали возмущение у москвичей. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков направил в мэрию Москвы письмо с просьбой выкупить здание киноцентра. По данным «Ведомостей», столичные власти решили рассмотреть просьбу Михалкова, но, скорее всего, откажутся от этого предложения.