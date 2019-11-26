РИАМО - 26 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в доме правительства Московской области в Красногорске VI Международный агропромышленный молочный форум, в нем принимают участие компании из 30 стран мира, передает корреспондент РИАМО.

Молочный форум пройдет 26-27 ноября в доме правительства Московской области. В пленарном заседании принимает участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Всего в мероприятии участвуют около 300 сельхозпредприятий Подмосковья, а также предприятия и эксперты из 30 стран мира. Планируется подписать не менее 10 соглашений.

«Дмитрий Николаевич (Патрушев - ред.) присутствует у нас на форуме с первого дня, когда еще Россельхозбанк возглавлял. Мы успели пройти по выставке, очень многие благодарят за то, что кредиты и субсидии для фермеров стали доступны. Для нас развитие сельского хозяйства стратегически важно», - сказал Воробьев.

Он также отметил, что для региона важно найти новых партнеров, чтобы данная сфера показывала хороший результат и доход.

«Я хочу пожелать форуму успехов, чтобы каждая следующая встреча была более результативной», - добавил Воробьев.