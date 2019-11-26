РИАМО - 26 ноя. Старшего ребенка матери, которая оставила младенца в Раменском городском округе на морозе, положили в больницу, в медучреждении находится и сама брошенная девочка, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

«Женщина призналась, что сама оставила малышку на улице и уехала со старшим ребенком. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 106 и 125 УК РФ, она арестована. Второй ребенок 2018 года рождения в настоящее время тоже помещен в больницу», — сказала детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова.

Малышку, завернутую в плед, обнаружили на улице в поселке Дружба 24 ноября. О брошенном в кустах ребенке сообщила в полицию местная жительница. Девочка не успела получить переохлаждение.

Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство малолетнего и об оставлении новорожденного ребенка в опасности. Матери уже предъявили обвинения.

Допрос женщины, бросившей младенца на улице в Раменском. ВИДЕО>>