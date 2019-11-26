РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 26 ноя. Пассажиропоток на маршруте N460к Коломна – метро «Котельники» вырос более чем на 22% после запуска дополнительных автобусов, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«Пассажиропоток между Коломной и Москвой на маршруте №460к Коломна – метро «Котельники» вырос более чем на 22% после запуска шести автобусов, оборудованных местами личной гигиены, в начале осени этого года», – говорится в сообщении.

В сентябре – ноябре 2019 года услугами маршрута воспользовались свыше 25 тысяч человек, что почти на 5 тысяч превышает показатели за аналогичный период прошлого года. На 80% увеличилось количество оплат по бесконтактным банковским картам и гаджетам с поддержкой функции бесконтактной оплаты NFC.

На маршрут №460к Коломна – метро «Котельники» вышли автобусы большого класса марки ГолАЗ-529115. Транспортные средства оборудованы системой климат-контроля и камерами видеонаблюдения. В салоне 45 посадочных мест – комфортные кресла с регулируемым наклоном спинки, оснащенных ремнями безопасности, индивидуальными плафонами освещения.

Маршрут №460к – самый протяженный маршрут, который обслуживает МАП №2 города Коломны. Автобусы находятся в пути больше двух часов, преодолевая свыше 106 километров.