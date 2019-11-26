РИАМО - 26 ноя. В Зеленограде на начало ноября построили и ввели в эксплуатацию 70 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 45,1 тысячи «квадратов» составило жилье, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«С начала года несколько новых жилых домов введено в эксплуатацию в районе Крюково. Последние два корпуса по 10 тысяч квадратных метров каждый появились на улице Радио в октябре. Вместе с жилыми кварталами появляются и новые соцобъекты – в июне в 16-м микрорайоне Крюкова ввели в эксплуатацию детский сад на 200 мест», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, район Крюково можно назвать главной стройплощадкой округа – в марте ввели в эксплуатацию храм святого благоверного князя Александра Невского, рассчитанный на 300 прихожан. Его общая площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Строительство еще одного храма в 16-м районе на Панфиловском проспекте только начинается. Планируется, что общая площадь нового храмового комплекса архистратига Михаила составит 3,3 тысячи квадратных метров.

Реконструированный картодром в Назарьеве планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Трасса получит новую систему освещения, благодаря чему ее можно будет эксплуатировать в темное время суток. Построят несколько зданий для технической комиссии, судейской бригады, конференц-зал для брифингов, помещения для контроля участвующей в соревнованиях техники, хранения шин и заправки ГСМ.

В будущем в ЗелАО развернется строительство новых кварталов по программе реновации. В настоящее время два новых дома уже строятся. Всего в Зеленограде насчитывается 34 программных дома, определено шесть «стартовых» площадок.