РИАМО - 26 ноя. В Можайском районе Москвы благоустроят парковые зоны, которые прилегают к границам проектов планировки территорий, разработанных в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Благоустройство кварталов 67, 68-69 района Можайский предполагает обновление детских площадок, организацию новых спортивных площадок и пешеходных маршрутов на существующих и прилегающих территориях: в парке «Дубки», вдоль улицы Говорова, Кубинки, а также вдоль Можайского шоссе с установкой скамеек и освещения. Будут высажены декоративные деревья, кустарники и многолетние цветочные растения», - рассказал первый заместитель председателя Москомархитектуры главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Благоустройство парков в рамках реновации обеспечит комфорт и безопасность местных жителей.

Работы в кварталах 71-72, 75 Можайского района затронут парк в пойме реки Ивницы, а также озелененную территорию у железнодорожной станции Рабочий поселок. В зеленых зонах обустроят пешеходные дорожки, установят скамейки и дополнительное освещение. Кроме того, на всех придомовых территориях будут реорганизованы детские и спортивные площадки в соответствии с современными требованиям к рекреационной инфраструктуре.

Транспортную доступность Можайского района улучшат, построив Проектируемый проезда от улицы Говорова до улицы Толбухина, а также реконструировать проезд Толбухина с устройством пешеходных тротуаров. Кроме того, будет построен внутриквартальный проезд и организации въездов/выездов в квартал с улицы Говорова. За счет квартальной перепланировки улучшится транспортная доступность.

В рамках благоустройства района будет построен проезд от дублера Можайского шоссе до улицы Кубинка и от улицы Маршала Неделина до улицы Гришина на две полосы движения. Также реконструируют улицу Маршала Неделина, увеличив количества полос до четырех, а также продлят улицу Кутузова. Будут обустроены новые внутриквартальные проезды, пешеходные переходы и обустроенные тротуары, а также парковочные зоны.