В предстоящем зимнем сезоне жителей и гостей Подмосковья ждут различные активности, в том числе ледовые катки. Катки организованы в рамках туристического проекта «Зима в Подмосковье», который стартует в регионе 1 декабря. Одним из первых уже в начале ноября открылся каток «Космолед» в Королеве, в конце ноября стартовал сезон катания на коньках на стадионе «Зоркий» в Красногорске, а другие площадки уже – на низком старте. Сколько стоит катание, прокат коньков и инвентаря, читайте в материале РИАМО.

«Космолед» - впереди планеты всей

В центре Королева, на площади около ЦДК имени Калинина, третий год подряд заливают искусственный каток «Космолед». Даже при плюсовой температуре (до плюс 10 градусов) морозильная установка и спецтехника обеспечат посетителям комфортное катание с хорошим освещением. На «космическом» катке работают прокат и заточка коньков, туалет и парковка. Передохнуть можно на лавочках, подкрепиться – в кафе на втором этаже отапливаемой раздевалки. Для удобства максимального количества посетителей в этом сезоне установили пандус для колясок. Рядом с катком для любителей катания с ветерком расположилась горка с искусственным ледяным покрытием. Гости хвалят качество льда и вкусные бургеры в кафе.

Где: Королев, ул. Терешковой, д. 1 (площадь ЦДК им. Калинина)

Когда: открыт с начала ноября 2019

Стоимость: час катания для взрослых 150–250 рублей в будни, 200–300 рублей в выходные; для школьников и студентов 100–200 рублей в будни, 150–250 рублей в выходные; сеансы бесплатного катания – во вторник и четверг с 11:00 до 12:00

Прокат: коньки без ограничения времени – 250 рублей; помощник фигуриста – 400–600 рублей за час

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Каток «Зоркий» в Красногорске

В конце ноября в числе первых ледовых площадок Московской области открылся и каток на стадионе «Зоркий». Платные массовые катания на искусственном льду устраивают здесь в выходные дни, а в остальное время на катке занимаются фигуристы и проводят профессиональные игры. Для профи и любителей конькобежного спорта работает заточка и прокат оборудования, а также теплая раздевалка. Катания проходят под энергичное музыкальное сопровождение, дополняемое трансляцией тематических роликов на экране. На катке всегда можно согреться горячим чаем или кофе.

Где: Красногорск, стадион «Зоркий»

Когда: каток открыт с 23.11.2019

Стоимость: 150 рублей за сеанс

Прокат: 150 рублей

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Дискотеки на льду в Солнечногорске

Хотя жители Солнечногорска еще не научились разгонять снеговые тучи, как коротышки из вымышленного Николаем Носовым Солнечного города, яркая зима им все равно обеспечена. Ведь на центральном катке города на Советской площади регулярно будут проходить дискотеки на льду, а под Рождество откроется ярмарка с волшебной новогодней елкой. Скольжением по ледяной глади можно будет насладиться под эффектное музыкальное сопровождение. Для всех желающих откроют прокат коньков, а детишкам помогут увереннее держаться на льду пингвинчики – традиционные ассистенты фигуриста.

Где: Солнечногорск, Советская площадь

Когда: торжественное открытие катка – 13 декабря 2019 года в 17:30

Стоимость: бесплатно

Крупнейший искусственный каток – в Балашихе

Максим Мелешенков

В балашихинском парке «Пехорка» зальют самый большой в Московской области каток под открытым небом с искусственным льдом. Праздничное освещение на площадке создаст новогоднее настроение, а горячие напитки согреют замерзших фигуристов. Комфортное катание обеспечит наличие проката спортивного оборудования и помещение для переодевания. Также в парке гостей ждут кафе, горка для тюбинга, мини-трасса для детских снегоходов, прокат лыж и зимних велосипедов.

Где: Балашиха, парк «Пехорка»

Когда: открытие – 1 декабря 2019 года в 17:00

«Раздолье» для фигуристов в Одинцове

На катке в парке «Раздолье» этой зимой будет сиять иллюминация всех цветов радуги, а профессиональное освещение сделает катание еще более комфортным в короткие зимние дни. На фудкорте можно будет согреться ароматным чаем из русского самовара, неподалеку – прокатиться на тюбинге на специально оборудованной горке. Также в парке откроется резиденция Деда Мороза. Главный новогодний персонаж вместе со своей внучкой Снегурочкой будет развлекать малышей и взрослых и проводить веселые экскурсии по парку.

Где: Одинцово, парк «Раздолье»

Когда: открытие – 21 декабря 2019

Каток на горнолыжном курорте Дмитрова

В излюбленном месте подмосковных горнолыжников, которое еще называют «подмосковными Альпами», – парке «Яхрома» – тоже есть свой каток с прокатом и заточкой коньков. Катание проходит под приятную музыку на натуральном льду, а вечером каток дополнительно освещается. Кроме оттачивания мастерства на ледовой площадке, здесь покоряют горнолыжные склоны, катаются на тюбинге и тобогане.

Где: Дмитровский г.о., д. Животино, парк «Яхрома»

Когда: открытие в декабре (зависит от погодных условий)

Стоимость: бесплатно

Прокат: 250 рублей за первый час, 100 рублей – каждый последующий

Индивидуальные тренировки в Серпухове

Фото, министерство физической культуры и спорта МО

На ледовой площадке в парк-отеле «Воздвиженское» можно арендовать коньки, клюшку и шайбу, а также заказать индивидуальную тренировку с инструктором. В вечернее время каток подсвечивается. В этом году на льду появится музыкальное сопровождение, так что кататься станет веселее.

Где: Серпуховский г.о., пос. Дома отдыха «Авангард»

Когда: ориентировочная дата открытия – 15 декабря (по погодным условиям)

Стоимость: бесплатно

Прокат: 200 рублей в час – взрослые коньки, 150 рублей в час – детские

Кони и коньки в Котельниках

Хорошо освещенный каток заливают в холодное время года в частном конноспортивном клубе «Белая Дача». Атмосферу зимнего праздника на льду создаст воодушевляющая музыка, а согреться поможет ассортимент мини-кафе. В клубе работают раздевалки и прокат коньков.

Где: Котельники, Полевой пр., д. 3В

Когда: открытие ориентировочно с 1 по 15 декабря (по погодным условиям)

Стоимость: для взрослых в будни – 100 рублей, в выходные – 200 рублей, для детей до 12 лет в будни – 50 рублей, в выходные – 100 рублей

Прокат: 200 рублей за 1,5 часа

Каток в парке Талалихина в Подольске

Прокатиться на коньках в Подольске можно в популярном парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, каток зальют слева от главного входа. Для удобства посетителей здесь оборудуют теплую раздевалку с прокатом и передвижное кафе, где можно будет выпить горячий чай или кофе. На льду для отдыхающих включат музыку, а подсветку обещают улучшить по сравнению с прошлым сезоном. В парке можно будет вспомнить детство и прокатиться с горок на санках, ледянках или тюбингах.

Где: Подольск, Рабочая ул.

Когда: открытие – 1 декабря 2019 года

Стоимость: двухчасовой сеанс для взрослых – 200 рублей, для детей до 12 лет – 100 рублей

Прокат: 100 рублей

Новый каток в Химках

Большой городской каток впервые откроют этой зимой для жителей Химок в сквере «Юбилейный». Посетителей ждет музыкальное сопровождение, подсветка и, конечно, согревающий чай или кофе.

Где: Химки, сквер «Юбилейный»

Когда: открытие – 14 декабря 2019 года (по погодным условиям)

Стоимость: бесплатно