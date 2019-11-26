РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 ноя. Рабочие приступили к установке мусоросборных контейнерных площадок в шести деревнях и одном поселке в микрорайоне Дубровицкий Подольска, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«На территории микрорайона Дубровицкий выполняются работы по оборудованию контейнерных площадок в деревнях Булатово, Докукино, Наумово, Лемешово, Жарково, Кутьино и поселке Поливаново. В частности, будут установлены закрытые контейнеры и емкости для приема пластика и бумаги», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что вывоз мусора будет осуществлять региональный оператор «МСК-НТ».

«Монтаж площадок вызывает у некоторых граждан неприятие. Они считают, что могут выбрасывать мусор во дворах многоквартирных домов, но только не у себя в деревне. Наверное не случайно ближайшие к деревням овраги и леса завалены мусором», – добавил Боярко.