РИАМО - 26 ноя. Более 12 тысяч сообщений о проблемах поступило за прошедшую неделю на портал «Добродел», при этом число повторных сообщений сократилось за три месяца почти втрое, заявил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«За прошлую неделю чуть более 16,5 тысяч пользователей присоединились к системе, поступило 12,5 тысяч сообщений о проблемах. При этом 3,6 тысячи сообщений повторных зафиксированы. Напомню, еще три месяца назад этот показатель был около 10 тысяч. Мы видим существенное снижение и улучшение качества», – сказал Рымар в ходе заседания правительства.

Он отметил, что наибольшее число обращений и жалоб касались дворов, парковки на газонах, наружного освещения, мусора и дорог. Кроме того, жители стали больше обращать внимание на проблемы графика движения общественного транспорта в регионе.

«По мусору на первое место выходит проблематика, связанная с нарушением правил уборки газонов, мест общественного пользования, несанкционированные свалки вдоль дорог. По этому направлению больше всего проблем зафиксировано в Балашихе, Пушкинском и Волоколамском округах», – заключил министр.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.