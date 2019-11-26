РИАМО – 26 ноя. Во вторник утром поезда на Московских центральных диаметрах перевезли рекордное количество пассажиров – 196 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«МЦД сегодня до 9:00 перевезли рекордное количество пассажиров – 196 тысяч. Новый вид транспорта становится все более востребованным», – написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Движение на МЦД запустили 21 ноября. Порядка 1,6 миллиона пассажиров воспользовались маршрутами за четыре дня работы.

Проезд на МЦД будет бесплатным по 8 декабря – заплатить нужно будет только за пересадку на метро.

Во вторник на линиях МЦД начали курсировать поезда «Ласточка» для увеличения количества пассажирских мест.

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