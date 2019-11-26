РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 ноя. В микрорайоне 1 Мая подмосковной Балашихи произвели отлов двух бездомных собак после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона пожаловался на то, что на улицах обнаружилась стая беспризорных собак, и попросил принять срочные меры. В администрации городского округа рассмотрели данное обращение.

«На территории Балашихи по адресу: микрорайон 1 Мая, дом №26 произведен отлов безнадзорных животных в количестве двух. Акт отлова и фотоматериалы прилагаются», – сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.