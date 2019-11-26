РИАМО (МЫТИЩИ) – 26 ноя. Спортсменка из городского округа Мытищи Екатерина Мытарева стала двукратной чемпионкой мира по универсальному бою, сообщается в Instagram-аккаунте МАУ «Спортивная школа «ЦДЮС».

В период с 18 по 25 ноября в поселке Сукко Краснодарского края состоялся чемпионат мира по универсальному бою среди мужчин и женщин, в котором приняли участие более 300 спортсменов из 37 стран мира.

«В составе сборной России Московскую область и городской округ Мытищи представляли пять спортсменов МАУ «СШ ЦДЮС». Екатерина Мытарева стала двукратной чемпионкой мира в весовой категории до 78 килограммов, выиграв четыре встречи у представительниц Германии, Сирии, и России», – говорится в сообщении.

В весовой категории свыше 78 килограммов на вторую ступень пьедестала поднялась мытищинская спортсменка Альбина Пучкова, выиграв у представительниц России, Чада, Словакии и уступив лишь в финале представительнице российской сборной. Спортсменок тренирует заслуженный тренер России Юрий Гончаров.