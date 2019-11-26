РИАМО - 26 ноя. Проекцию портрета Михаила Ломоносова разместили на фасаде аэропорта Домодедово, площадь проекции – 300 квадратных метров, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы аэрогавани.

«Для нас большая честь, что Домодедово сохранит память о первом российском ученом для десятков миллионов российских и иностранных авиапутешественников. Ко дню рождения великого ученого на фасаде аэровокзала появился портрет М.В. Ломоносова. Он размещен на центральной части единого пассажирского терминала, площадь проекции составляет около 300 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

По его словам, Домодедово с самого начала поддерживал проект «Великие имена России».

«Символично, что по итогам открытого голосования наш аэропорт носит имя Михаила Васильевича Ломоносова. Во-первых, Домодедово реализует совместные образовательные проекты с Московским государственным университетом. Во-вторых, в развитии высокотехнологичного аэропортового бизнеса мы отдаем предпочтение научным подходам», - заключил собеседник агентства.