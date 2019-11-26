РИАМО - 26 ноя. Более 20% недостроев ликвидировали в Московской области за два года, при этом около 400 из них были достроены, сообщил во вторник председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко на заседании регионального правительства.

«На сегодняшний день в Подмосковье выявлено 1879 объектов незавершенного строительства, среди них порядка 1049 (60%) – это самовольные строения, остальные – недостроенные объекты, в том числе находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также аварийные объекты. По итогам проведенной работы в 2018 и 2019 годы всего ликвидировано 533 объекта, что составляет 23% от общего количества выявленных недостроев», - сказал Гордиенко.

Он отметил, что 160 объектов снесены, 373 объекта достроены. При этом почти в три раза увеличился объем деятельности. В 2018 году было ликвидировано 140 объектов, а в 2019 году уже 393 объекта.

Значительных результатов по ликвидации объектов незавершенного строительства удалось достигнуть в таких городских округах как Клин, Одинцовский, Щелково, Талдомский и Домодедово.