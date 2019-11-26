РИАМО - 26 ноя. На новой трассе М-11 стартовал тестовый автопробег из Подмосковья до Санкт-Петербурга, в котором принимают участие более 10 автомобилей отечественного производства, колонну проводил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.

«Дорога будет достойно обслуживаться. Сегодня (стартовал - ред.) символический пробег <…> до Санкт-Петербурга. Коллеги поехали, проверят все участки. С точки зрения безопасности здесь все соответствует самым высоким мировым стандартам», – сказал Воробьев.

Он добавил, что открытие новой трассы позволит разгрузить Ленинградское шоссе. Такие города как Химки, Солнечногорск и Клин смогут «вздохнуть свободнее».

По словам губернатора, для Подмосковья важно развитие транспортной инфраструктуры. Следующими большим этапом станет открытие Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), который разгрузит прилегающие к Москве города.

«Мы очень ждем этот проект. Он имеет колоссальное значение для развития нашей страны и московской агломерации в частности», – резюмировал Воробьев.

Трасса М-11 Москва – Санкт-Петербург – является первой в постсоветской истории автодорогой, которая построена с нуля и объединяет крупнейшие агломерации страны. Общая протяженность трассы составит 670 километров. Магистраль пройдет по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населенных пунктов. Стоимость строительства составила около 550 миллиардов рублей.