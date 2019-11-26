РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 ноя. В доме на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец во время реставрации фундамента просела кирпичная стена, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

25 ноября в 11:45 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о проседании кирпичной стены в здании по адресу: городской округ Люберцы, Октябрьский проспект, дом №116.

«При проведении ремонтных работ по реставрации фундамента произошло проседание кирпичной стены. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что на место инцидента выезжали 14 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники.