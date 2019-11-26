РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 ноя. В подмосковных Люберцах 29 ноября состоится День маленьких детей, посвященный недоношенным детям, сообщается в Instagram-аккаунте Московского областного центра охраны материнства и детства.

«Приглашаем всех на праздник «День маленьких детей», который состоится 29 ноября в конференц-зале детской поликлиники №2», – говорится в сообщении.

Поликлиника находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №338А. Начало в 16:00. На праздник приглашаются мамы с детьми.

День маленьких детей проходит в Люберцах ежегодно, в прошлом году на празднике для ребят показывали мультики, работали аниматоры.