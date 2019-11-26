РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 ноя. В офисах МФЦ подмосковного Подольска из-за технических неполадок может увеличиться срок предоставления справок из полиции, в том числе об отсутствии судимости, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые заявители! В связи с техническими неполадками возможно увеличение срока предоставления результата по государственным услугам министерства внутренних дел России. В том числе справок о наличии или отсутствии судимости и факта уголовного преследования либо его прекращения», – говорится в сообщении.

Также это коснется справок о том, является ли лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических, психотропных или новых потенциально опасных психоактивных веществ без назначения врача.