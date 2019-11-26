РИАМО - 26 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность перехода транзитного транспорта на новую дорогу в обход Сергиева Посада, чтоб разгрузить город.

Он отметил, что большие государственные инвестиции вкладываются в инфраструктуру, в дороги.

«Завершена трасса М-11, мы на прошлой неделе запустили обход Сергиева Посада. Важно, чтобы люди почувствовали, что объект работает, что весь транзитный транспорт переведен на новую трассу», - сказал Воробьев во вторник на заседании регионального правительства.

Губернатор добавил, что это должно разгрузить проспект Красной Армии.

«У нас ряд новых объектов должен быть запущен - в Балашихе, в Щелкове. Строители нас радуют, задержек нет. Следующая задача - коснуться Носовихи. Все заинтересованы, чтобы она начала модернизироваться», - заключил Воробьев.

С 15 декабря в Сергиевом Посаде будет введен запрет на въезд грузового транспорта массой выше 3,5 тонны в дневное время по проспекту Красной Армии. Грузовики теперь могут ездить по новой дороге в обход города.

Движение транспорта по третьему этапу объездной дороги запустили в середине ноября. Жители назвали дорогу Западное шоссе, она начинается от трассы М-8 «Холмогоры» и продолжается до Сергиева Посада (Московское шоссе) по направлению к селу Благовещенье. Движение по трассе осуществляется по четырем полосам, пропускная способность составляет 20 тысяч автомобилей в сутки.