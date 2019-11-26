РИАМО - 26 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил расширение географии участников Молочного форума в Подмосковье и отметил, что для региона стратегически важно привлечение новых инвесторов.

«Хотел анонсировать важное мероприятие – Молочный форум, который мы в очередной раз проводим. География расширяется - 30 стран участвует в форуме. Для нас стратегически важно привлечение новых инвесторов», - сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

Он добавил, что очень важно наращивать экспорт продукции.

VI Международный агропромышленный молочный форум пройдет на площадке дома правительства Московской области во вторник и в среду, региональные власти организуют его при поддержке министерства сельского хозяйства РФ.

Форум является ключевым профильным мероприятием. На нем обсудят проблемы отрасли, презентуют инвестиционные проект Московской области. Кроме того, форум послужит развитию международных связей.

В рамках форума пройдет отраслевая выставка, на которой будет представлена как российская, так и зарубежная продукция.