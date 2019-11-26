РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 ноя. Депутаты совета депутатов Подольска назначат дату публичных слушания по проекту о бюджете на 2020 год на заседании 28 ноября, следует из повестки 65-го заседания совета депутатов городского округа, имеющейся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

Как следует из документа, всего в повестке заседания значатся 12 вопросов. В том числе о принятии к рассмотрению и назначении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов городского округа Подольск «О бюджете городского округа Подольск на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года, о внесении изменений и дополнений в устав округа.

Также депутаты обсудят внесение изменений в положение о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, льгот учреждениям дополнительного образования и многое другое.

Заседание будет проходить 28 ноября в администрации округа.