РИАМО - 26 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил во вторник на заседании правительства нового министра по социальным коммуникациям Подмосковья – Елену Красную.

«Елена Олеговна у нас возглавляет Главное управление социальных коммуникаций Московской области. Долгое время работала, предмет знает. Хочу пожелать вам успехов и удачи», – сказал Воробьев, открывая заседание правительства.

Елена Красная в 2009 году закончила Воронежский государственный педагогический университет по специальности педагогика и психология. В 2017 году закончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности юриспруденция. Также училась в МГИМО и ГБОУ ДПО «Московский областной учебный центр», «Государственное и муниципальное управление».

Красная исполняла обязанности министра правительства Московской области по социальным коммуникациям с 18 октября 2019 года.

До этого, с 2014 года занимала должности начальника управления по организации и сопровождению мероприятий, начальника организационно-правового управления, заместителя руководителя ГУСК МО.