РИАМО (МЫТИЩИ) – 26 ноя. Мастер-класс по рисованию на воде «Эбру» состоится 5 декабря в библиотеке №8 городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

«5 декабря в 16:00 в нашей библиотеке №8 пройдет мастер-класс по древнейшей технике рисования на воде «Эбру». Рисование в стиле «Эбру» позволяет снять нервное напряжение и развивает фантазию. Рисунки на воде получаются у всех. Такова особенность данной техники», – говорится в сообщении.

Все участники мастер-класса получат незабываемые эмоции, интересный опыт и, конечно же, картину в стиле «Эбру» в паспарту.

Мероприятие будет проходить по адресу: город Мытищи, 2-й Щелковский проезд, дом 7, библиотека №8. Записаться на мастер-класс можно по телефону: 8(495)583-23-60. Количество мест ограничено, стоимость участия – 150 рублей. На мастер-класс приглашаются все желающие старше 6 лет.