РИАМО – 26 ноя. Россия сегодня входит в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции, и, чтобы больные получали полноценное лечение, необходимо увеличить финансирование данного направления до 100 миллиардов рублей в год, сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

По его словам, в стране живет порядка 1,5 миллионов носителей вируса иммунодефицита человека, из которых треть пока еще не попала в поле зрения медицинских работников: ВИЧ-инфекция протекает скрытно, и она может никак себя не проявлять до 20 лет. Статистика Минздрава отличается от данных Роспотребнадзора, потому что министерство фиксирует только тех, кто обратился в медицинские учреждения.

«У нас 1% инфицированного населения, а в ЮАР этот показатель составляет 20%. Однако по росту числа новых случаев наша страна входит в первую пятерку в мире. В то время как во всей Западной и Центральной Европе, а также в других частях света, включая Африку, наблюдается тенденция к заметному уменьшению числа вновь зараженных», – сказал Покровский в интервью газете «Известия», опубликованном во вторник.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день особые проблемы испытывают Урал и Сибирь – это связано с распространением ВИЧ среди наркоманов еще в 90-е годы. Поскольку инфицированы были в основном мужчины-наркопотребители, то со временем они стали заражать своих жен и подруг.

По его словам, инфекция быстрее распространялась в моногородах, и сейчас во многих из них ситуация остается неблагоприятной, даже если градообразующее предприятие уже не работает на полную мощность. Например, в Тольятти ВИЧ-инфицированы больше 3% населения, а в небольших моногородах заболеваемость может достигать и 4%.

По данным за первую половину 2019 года 57% новых случав связаны с половыми контактами ВИЧ между женщинами и мужчинами. Сейчас значительно больше больных выявляется в старших возрастных группах — 35-40 лет.

«Увы, теперь можно заразиться от единственного полового партнера, даже не будучи наркоманом. В последнее время 60% новых случаев связаны с передачей ВИЧ при гетеросексуальных контактах. Это крайне неблагоприятная ситуация. Каждый должен оценить свои риски, и, если они есть, их надо попытаться избежать», – отметил Покровский.

Врачи рекомендуют пользоваться презервативами даже при вступлении в брак, пока не станет известно точно, инфицирован партнер или нет. Если пара хочет завести ребенка и не собирается пользоваться презервативом, необходимо обследоваться на ВИЧ-инфекцию.

Эксперт отметил, что в следующем году на закупку лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных выделяется 29 миллиардов рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2018-м. Но в 2021 году необходимо еще большее увеличение финансирования. Чтобы проводилась полноценная квалифицированная работа по ВИЧ-инфекции, требуется 100 миллиардов рублей в год.