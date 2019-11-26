РИАМО – 26 ноя. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как не дать обмануть себя в «Черную пятницу», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара», — отметили эксперты.

Они также предлагают запросить у продавца сведения о соответствии товаров требованиям, обеспечивающие безопасность их жизни и окружающей среды.

Цену понравившегося вам товара лучше проверить до начала акции. Если перед «Черной пятницей» он вдруг неожиданно подорожал, а со скидкой стал стоить как прежде, привлечь к ответственности продавца будет невозможно.

Покупателей также предупредили о фишинговых сайтах. Их цель - не продажа товаров, а сбор личных данных пользователей, в том числе информации о платежных картах.

Также нужно обращать внимание на срок доставки и передачи товара.