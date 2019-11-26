РИАМО (МЫТИЩИ) – 26 ноя. Учащимся школы №9 Мытищ рассказали про полководца Суворова в рамках часа интересных сообщений, сообщается в Instagram-аккаунте библиотек городского округа.

«25 ноября в рамках национального проекта «Культура» для восьмиклассников из МБОУ СОШ №9 в библиотеке №3 был проведен час интересных сообщений «Возьми себе в пример героя», посвященный Александру Васильевичу Суворову. В ходе встречи учащиеся серьезно расширили свой кругозор, получив возможность узнать много нового из рассказа библиотекаря, сопровождающегося обзором книг и показом познавательных видеосюжетов», – говорится в сообщении.

Александр Суворов – русский полководец, основоположник русской военной теории. Национальный герой России. За всю свою карьеру полководца не проиграл ни одного сражения, неоднократно наголову разбивал значительно превосходящие по численности силы противника. Всего дал более 60 сражений и боев.