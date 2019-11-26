РИАМО – 26 ноя. В Подмосковье к Новому году установят елки, катки, горки и лыжные трассы, а наиболее крупные праздничные мероприятия пройдут на шести площадках региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В Подмосковье к Новому году традиционно будут установлены елки, откроются катки и новогодние ярмарки. Основными площадками проведения зимнего досуга определены места массовых мероприятий, знаковые общественные места, природные зоны, парки культуры и отдыха», – говорится в сообщении.

Самыми крупными площадками станут Площадь Владимира Храброго в Серпухове, городской бульвар на улице Горького в Электрогорске, площадь на улице Ленина в Истре, площадь на улице Лермонтова в Дзержинском, площадь у ледового дворца на улице Парковая в Балашихе, площадь Красной армии в Сергиевом Посаде.

Министр благоустройства Михаил Хайкин сообщил, что всего в регионе будет работать 430 праздничных площадок на площадях, аллеях и скверах разных населенных пунктов.

На площадях и местах массового скопления людей установят световое оформление, 395 новогодних елок, 127 катков, 44 горки для катания на санках, также откроются 53 ярмарки, 66 пунктов питания, будут работать 102 туалета.

Всего в Подмосковье, включая парки, дворы и другие пространства, установят 1619 елок, откроется 699 катков и хоккейных коробок, 84 лыжных трасс, 248 горок для катания на санках, тюбингах, будут организованы 93 ярмарки, 149 пунктов питания. На 1849 объектах появится более 5,3 тысячи новогодних элементов.