РИАМО – 26 ноя. В Подмосковье к Новому году установят елки, катки, горки и лыжные трассы, а наиболее крупные праздничные мероприятия пройдут на шести площадках региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
«В Подмосковье к Новому году традиционно будут установлены елки, откроются катки и новогодние ярмарки. Основными площадками проведения зимнего досуга определены места массовых мероприятий, знаковые общественные места, природные зоны, парки культуры и отдыха», – говорится в сообщении.
Самыми крупными площадками станут Площадь Владимира Храброго в Серпухове, городской бульвар на улице Горького в Электрогорске, площадь на улице Ленина в Истре, площадь на улице Лермонтова в Дзержинском, площадь у ледового дворца на улице Парковая в Балашихе, площадь Красной армии в Сергиевом Посаде.
Министр благоустройства Михаил Хайкин сообщил, что всего в регионе будет работать 430 праздничных площадок на площадях, аллеях и скверах разных населенных пунктов.
На площадях и местах массового скопления людей установят световое оформление, 395 новогодних елок, 127 катков, 44 горки для катания на санках, также откроются 53 ярмарки, 66 пунктов питания, будут работать 102 туалета.
Всего в Подмосковье, включая парки, дворы и другие пространства, установят 1619 елок, откроется 699 катков и хоккейных коробок, 84 лыжных трасс, 248 горок для катания на санках, тюбингах, будут организованы 93 ярмарки, 149 пунктов питания. На 1849 объектах появится более 5,3 тысячи новогодних элементов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии