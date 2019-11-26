РИАМО – 26 ноя. Власти Реутова разработали проект «зеленого каркаса» округа, включающий в себя благоустройство существующих и обустройство новых скверов и парков, введение экологических технологий городского хозяйства, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

Реутов является одним из самых густонаселенных городов Подмосковья, именно поэтому среди пожеланий жителей на первое место выходят предложения по его озеленению.

«В рамках разработки проекта «зеленого каркаса» города мы учли не только развитие зеленых зон, но и запланировали применение опережающих технологий. Например, в будущем стратегия развития Реутова обеспечит снижение нагрузки на экологию за счет массового внедрения электромобилей. Для этого уже сейчас мы создаем сеть зарядных станций для них. В 2019 году в Реутове установлено шесть «умных» мачт городского освещения, в которые вмонтированы станции зарядки для электромобилей», – сказал Каторов.

Кроме того, власти муниципалитета совместно с жителями разработали проект, предусматривающий расширение Центрального городского парка. Первым объектом, установленным на новой территории, стала крупнейшая в Московской области площадка для катания на роликах и скейтбордах, открывшаяся осенью 2019 года.

«Все мероприятия, которые проводятся под эгидой губернатора Подмосковья, выполняются нами, поэтому мы и достигаем таких результатов. Мы стараемся, чтобы каждый житель, посмотрев в окно, видел благоустроенное пространство, качественные дороги и хорошо отремонтированные дворы. И, конечно же, чтобы на душе было тепло и весело», – подчеркнул глава муниципалитета.

По его словам, хорошим примером стал реутовский парк «Фабричный пруд», который благоустраивали на протяжении четырех лет.

«Раньше в этом парке жарили шашлыки и выбрасывали отходы в пруд, на сегодняшний день другая картинка: мамы ходят с колясками, занимаются активно спортом. Даже по фотографиям можно посмотреть, насколько преобразился парк. Совершенно другая территория, на которой есть и видеонаблюдение, и бесплатный Wi-Fi, и много других активностей, какие могут позволить себе жители», – подчеркнул Каторов.

По данным Реутовского информагентства, в ближайшей перспективе запланированы реализация проекта благоустройства еще одного сквера, расположенного на улице Гагарина за ДК «Мир», точечное обустройство дворовых территорий и общественных пространств за счет создания мини-скверов со всем необходимым оборудованием для комфортного и спокойного отдыха.