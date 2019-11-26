РИАМО - 26 ноя. Концерн «Русич» планирует построить на Домодедовском шоссе в Подмосковье индустриальный парк на 1,5 миллиона квадратных метров, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«Концерн выкупил у структур казахского БТА-банка несколько земельных участков в районе города Домодедово и деревни Кучино общей площадью 450 гектаров. За 15 лет компания надеется построить здесь крупнейший в России индустриальный парк», – говорится в сообщении.

По мнению экспертов, главным мотивом сделки стала низкая цена актива. Гендиректор «Гео Девелопмента» Максим Лещев, оценивает рыночную стоимость выкупленных земель в сумму порядка 1 миллиарда рублей. Однако источник газеты, знакомый с обстоятельствами сделки, говорит, что актив достался «Русичу» примерно за 450 миллионов рублей.

Строительство индустриального парка планируется начать в 2020 году, в концерне уже ведут переговоры о размещении на территории парка нескольких клиентов.