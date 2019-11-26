РИАМО - 26 ноя. В Подмосковье обеспечили права 37 дольщиков жилого комплекса «Павлово», дома в деревне Лобаново городского округа Истра готовятся к заселению, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Разрешения на ввод в эксплуатацию получили дома № 22 и 23. Первоначальный срок ввода жилых домов был запланирован на декабрь 2018 года. Из-за того, что строительство шло низкими темпами, сроки окончания стройки сдвигались.

«По итогам ввода объектов обеспечены права 37 пострадавших граждан ЖК «Павлово». На данный момент дома готовятся к заселению», − отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Жилой комплекс расположен в деревне Лобаново по улице Новая. Трехэтажные двухсекционные дома рассчитаны на 72 квартиры. Застройщиком объекта выступило ООО «Павловский квартал».