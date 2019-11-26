РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. Жители подмосковных Люберец во вторник могут выполнить нормативы ГТО по плаванию, сообщается в Instagram-аккаунте проекта «Люберецкие звезды».

Данный проект направлен на активное участие жителей в мероприятиях горокруга по пяти направлениям: молодежь, спорт, культура, образование и общество. За участие начисляются баллы. Победители получают подарки.

«Двадцать шестого ноября жители городского округа Люберцы могут выполнить нормативы ГТО по плаванию. Начало в 14:00», - говорится в сообщении.

Выполнить нормативы ГТО можно по адресам: Люберцы, улица Побратимов, дом №17 и 3-е Почтовое отделение, дом №102, клуб «Территория фитнеса».

Следующее выполнение нормативов ГТО по плаванию состоится 3 декабря.