РИАМО - 26 ноя. В Раменском городском округе 33-летней женщине предъявили обвинение после того, как она бросила свою новорожденную дочь на улице, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Малышку, завернутую в плед, обнаружили на улице в поселке Дружба 24 ноября. О брошенном в кустах ребенке сообщила в полицию местная жительница. Младенца оперативно доставили в городскую больницу. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, девочка не успела обморозиться и переохладиться. Позже мать сама пришла в правоохранительные органы.

«Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство малолетнего и об оставлении новорожденного ребенка в опасности. На допросе женщина дала признательные показания и заявила, что, не желая заниматься уходом и воспитанием новорожденной, оставила дочь на улице», — говорится в сообщении.

В ближайшее время решится вопрос об избрании для женщины меры пресечения.