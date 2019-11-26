РИАМО - 26 ноя. На станциях недавно запущенных Московских центральных диаметров появились стикеры и плакаты с напоминаниями о том, что в ближайшие две недели проезд на МЦД будет бесплатным, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Для того, чтобы пассажирам было удобнее пользоваться диаметрами, на входных турникетах станций сотрудники ГУП «Московский метрополитен» разместили более 900 стикеров с напоминанием, что в ближайшие две недели проход через турникеты на станциях МЦД бесплатный, все турникеты открыты. Кроме того, размещено около сотни информационных плакатов на станциях МЦД, а на эскалаторах в метро звучат аудиосообщения, напоминающие о бесплатном проезде на новом виде транспорта», – говорится в сообщении.

Около 160 новых схем метро, совмещенного с МЦД, появились в двух 10-вагонных поездах «Ласточка» на МЦД-2. «Ласточки» начали курсировать по линиям МЦД во вторник для того, чтобы увеличить количество пассажирских мест. А количество вагонов поездов «Иволга», перевозящих людей в часы пик, увеличили с шести до одиннадцати.

В московском метро к запуску МЦД обновили около 100 тысяч элементов навигации: 28 тысяч схем в вагонах, около сотни – в вестибюлях, появились новые путевые полосы, дополнительные указатели, в том числе на вокзалах.

Проезд на МЦД будет бесплатным по 8 декабря – заплатить нужно будет только за пересадку на метро.

«Для пассажиров дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений проезд также будет бесплатным в границах Московской области, за исключением экспрессных маршрутов, в которых будут работать контроль», – добавляется в сообщении.

Движение на МЦД запустили 21 ноября. Порядка 1,6 миллиона пассажиров воспользовались маршрутами за четыре дня работы.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>