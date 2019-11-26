РИАМО – 26 ноя. Минсельхоз РФ готовит систему обязательной идентификации домашних животных с помощью чипов и татуировок, законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму до конца года, пишет во вторник газета «Известия».

Как рассказал изданию глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, на днях он направил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву официальный парламентский запрос с просьбой ответить, на какой стадии находится разработка законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии».

«Документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в перечень которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки», – говорится в материале.

Бурматов подчеркнул, что новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года.

Нормы, устанавливающие обязательный учет и идентификацию домашних животных, были приняты еще в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии», однако подзаконные акты до сих пор не приняты. Причиной промедления может быть отсутствие коммерческой составляющей, отметил парламентарий.

В Минсельхозе пояснили, что способ маркировки смогут выбрать сами владельцы. Это может быть чип, бирка или татуировка. Законопроект уже внесен в правительственную комиссию, после чего он поступит в нижнюю палату.