РИАМО - 26 ноя. Утренний час пик на МЦД проходит в штатном режиме, несмотря на то, что пассажиров очень много, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Утренний пик. Пассажиров много, но с перевозкой справляемся. Всех вывозим», – говорится в сообщении.

Движение на МЦД запустили 21 ноября. Поезда курсируют с 05:30 до 01:00 без дневных окон. В понедельник, 25 ноября, поезда перевезли 513 тысяч пассажиров, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлой недели.

Проезд в электричках МЦД будет бесплатным на ближайшие две недели.