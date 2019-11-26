РИАМО - 26 ноя. Археологи в Москве за год сделали немало важных находок, среди которых фрагменты древнего сосуда, следы литейной мастерской и клад времен царя Николая II, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Самой древней находкой стали фрагменты глиняного сосуда эпохи неолита – 4000-3500 год до нашей эры. Ранее специалисты обнаружили на том же месте кремневый наконечник стрелы, который тоже относится к эпохе неолита.

«Еще одной интересной находкой стала часть безделушки из бивня мамонта. Предположительно, это декоративная статуэтка или шахматная фигура. Предмет изготовлен в XVIII веке», – говорится в сообщении.

Возле Сретенки археологам удалось обнаружить следы небольшой литейной мастерской. Она располагалась здесь в XVII — начале XVIII века. Специалисты нашли фрагменты бочки и ремесленное оборудование.

Клад с монетами времен Николая I стал одной из самых важных раскопок года – его нашли в Костянском переулке. Археологи нашли в жестяной коробке порядка 60 монет номиналом пять и десять рублей – деньги датируют рубежом XIX и XX веков.