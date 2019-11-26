РИАМО - 26 ноя. Власти Москвы в ходе открытого конкурса выберут компанию, которая займется выполнением природоохранных мероприятий по содержанию, лечению и реабилитации диких животных в центре передержки для реабилитации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Статистика за 2018-2019 годы показывает, что в среднем в подобных закупках участвуют по три компании. Такой уровень конкуренции объясняется наличием строгих требований, которые предъявляются к потенциальным исполнителям контрактов. Например, эта закупка предусматривает, что компания-победитель должна располагать всем необходимым для содержания большого количества диких животных как в теплое, так и в холодное время года», — сказал сотрудник пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Он добавил, что особое внимание уделяется к содержанию крупных животных, попавших в беду. На протяжении всего срока исполнения контракта должна быть организована работа центра реабилитации животных. Победителю конкурса предстоит в первую очередь работать с животными, которых спасли сотрудники таможенной службы или правоохранительных органов.

«Животные попадают в центр после обращения горожан в единую справочную службу мэрии Москвы, после изъятия таможенной службой и правоохранительными органами. Контракт предусматривает полное содержание диких животных (передержка, лечение, реабилитация - ред.). При этом кормление питомцев центра проводится по нормам и рациону Московского зоопарка. Пришедшие в норму животные выпускаются в естественную среду обитания или передаются в специализированные организации, например зоопарки. Также в холодное время года подкармливаются животные, обитающие на природных территориях ТиНАО», — сказала заместитель директора «Мосприроды» Евгения Дворник.

Она также добавила, что в столице ведется активная работа по изъятию экзотических животных у безответственных хозяев. Например, недавно правоохранители спасли трехмесячную львицу Симу, которую держали в кафе ради фотосессий. После прохождения реабилитации животное переедет в Ярославский зоопарк. Львенок Джой и вовсе жил в гараже в центре Москвы. Ему пришлось сделать операцию по удалению катаракты. На практике встречались также случаи изъятия нильского крокодила из подсобного помещения контактного зоопарка, питонов и змей из нелегального хостела, сов у уличных фотографов.