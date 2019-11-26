РИАМО - 26 ноя. Почти две тысячи человек бесплатно проверили свои легкие с 20 по 23 ноября в десяти центрах госуслуг «Мои Документы», все посетители получили квалифицированные консультации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За четыре дня врачи столичного департамента здравоохранения провели диагностику для 1789 человек, среди них 1093 женщины и 696 мужчин. Обследование приурочили к Всемирному дню борьбы против хронической обструктивной болезни легких и Международному дню отказа от курения», – говорится в сообщении.

По результатам обследований у 81 человека зафиксированы подозрения на хроническую обструктивную болезнь легких. Еще у 173 москвичей возможны другие патологии, среди которых – хронический бронхит, бронхиальная астма, тонзиллит, ОРВИ.

Все посетители получили консультацию врача и были направлены на дальнейшее обследование в поликлинику по месту жительства.