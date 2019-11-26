РИАМО - 26 ноя. Работу светофоров оптимизировали еще на 30 пешеходных переходах в Москве, теперь у пешеходов будет больше времени на переход дороги, такая оптимизация не вредит движению автомобилей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы регулярно оптимизируем работу светофоров на оживленных улицах столицы, там, где расположены объекты массового притяжения — остановки городского транспорта, торговые центры, учебные заведения и многое другое», — рассказал заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.



По просьбам жителей на 11 переходах снизили время ожидания зеленого сигнала, а на 19 — увеличили продолжительность зеленого света. В зависимости от загрузки и времени суток длительность фазы может меняться.



Например, на пересечении улиц Академика Комарова и Большой Марфинской увеличили длительность разрешающего сигнала светофора для пешеходов на пять секунд — с 13 до 18 секунд. А возле дома 5 на улице Айвазовского время ожидания зеленого сигнала снизили со 101 секунды до 43.



«Изменения не сказываются на загруженности дорог. Пешеходам же больше не приходится долго ждать зеленого сигнала светофора — у них появляется больше времени на то, чтобы комфортно перейти улицу», — добавил Горшков.