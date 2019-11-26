РИАМО - 26 ноя. Полицейскими задержали в Красногорске 38-летнего рецидивиста, подозреваемого в совершении серии краж из квартир и частных домов на общую сумму свыше 600 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленник ночью монтировкой вскрывал стеклопакеты, после чего проникал в квартиры и частные дома, откуда похищал ювелирные украшения, деньги, ноутбуки и электроприборы», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, мужчину удалось задержать рядом с одним из дачных поселков. У него изъяли монтировку и шапку с прорезями для глаз, используемые при совершении преступлений.

Ранее судимый житель городского округа Истра причастен к совершению девяти эпизодов противоправной деятельности. Основная часть преступлений была совершена в деревне Нефедьево. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.