РИАМО - 26 ноя. Проект «Московское долголетие» подводит итоги 2019 года и уже 2 декабря наградит наиболее активных участников премией «Человек года», проголосовать за кандидатов можно до 29 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«2019 год стал для проекта очень значимым. В марте этого года он отметил свой первый день рождения, весь год проект рос и развивался. Почти на 40% увеличилось количество площадок для проведения занятий, в два раза выросло количество видов активностей, в десятки раз увеличилось количество точек записи в проект», — отметил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов.

Он добавил, что также 2019 год стал богатым на рекорды: участники проекта установили восемь мировых рекордов, в которых были задействованы 11589 москвичей серебряного возраста.

«Мы хотим отметить тех людей, которые помогают проекту развиваться и двигать его вперед», - подчеркнул Филиппов.

Победителей определял в 11 номинациях. Всего на конкурс поступило около 300 заявок. Члены общественного совета проекта «Московского долголетия» отобрали 55 номинантов, в числе которых оказались 20 активных участников проекта и семь преподавателей. Победителей определят москвичи.

«Московское долголетие» заработало 1 марта 2018 года. Участники проекта посещают спортивные секции, творческие лаборатории, языковые классы и компьютерные курсы, заводят новых друзей. Для того, чтобы присоединиться к «Московскому долголетию», необходимо прийти с паспортом, СНИЛС и социальной картой москвича в любой центр социального обслуживания, МФЦ, поликлинику или другое учреждение, которое участвует в проекте.