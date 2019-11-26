РИАМО - 26 ноя. Экскурсии по Музею космонавтики будет проводить виртуальный кот Васька, бесплатное мобильное приложение «Васька и звездочка» поможет детям узнать больше о космосе и самых интересных экспонатах музея, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

У Музея космонавтики появилось мобильное приложение «Васька и звездочка» — виртуальный гид по экспозиции с использованием технологии дополненной реальности. Он создан для детей младшего и среднего школьного возраста.



«Ежегодно Музей космонавтики посещают более 650 тысяч человек. Перед нами стоит задача рассказывать о космосе доступно и интересно для всех наших посетителей. Особое внимание мы, конечно же, уделяем работе с детьми и стараемся придумать для них разные интерактивные форматы получения новых знаний», — сказал заместитель директора московского Музея космонавтики по научной работе Вячеслав Климентов.



Приложение будет работать только на территории музея. Достаточно отсканировать QR-код и экспонаты оживут, а рядом появится кот Васька, который и поведает все тайны и подробности конкретного экспоната. Помимо всего прочего, с котом может будет сфотографироваться.

«В прошлом году мы провели хакатон в Музее космонавтики, на котором команды со всей России за 48 часов должны были создать прототип музейного проекта с использованием технологий виртуальной или дополненной реальности. Одним из победителей хакатона стала команда «Планета людей», участники которой разработали полноценное приложение с эффектами дополненной реальности. Его цель — сделать пространство музея и его артефакты интересными для современных детей, которые привыкли изучать окружающий мир через экран телефона», — отметила генеральный директор «Мосгортура» Инна Голубева.



Мобильное приложение доступно на русском и английском языках. Его контент адаптирован для детей двух возрастных групп — от шести до 12 лет и старше 12 лет. Снабжены QR-кодами пока еще не все экспонаты музея, но их перечень будет постоянно пополняться. Кроме того, у экскурсовода кота Васьки со временем могут появиться виртуальные помощники.